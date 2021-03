Favara ricorda Lorena, l'assessore Mignemi alle donne: "Denunciate la violenza"

La comunità di Favara ha ricordato Lorena Quaranta, nel giorno del primo anniversario di morte. Nel rispetto delle misure antiCovid, un momento di riflessione si è svolto nel giardino della memoria contro la violenza sulle donne, luogo che il Comune di Favara ha allestito nella principale piazza cittadina per ricordare la giovane studentessa di medicina assassinata dal fidanzato.

Femminicidio a Furci: laurea alla memoria per Lorena Quaranta, dottoressa da 110 e lode

„ Femminicidio a Furci: laurea alla memoria per Lorena Quaranta, dottoressa da 110 e lode “

Presenti anche i familiari di Lorena che simbolicamente hanno ricevuto l’abbraccio della comunità rappresentato dall’assessore comunale alle Pari opportunità, Miriam Mignemi. “Ripercorriamo questo anno ricordando la tragedia - dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l’assessore Mignemi - che purtroppo ci ha inflitto delle ferite che non guariranno mai. Siamo qui con i familiari - aggiunge - per dare il nostro supporto e il nostro sostegno ma è anche un modo per richiamare tutte le donne a denunciare sempre a partire dal primo schiaffo per capire che il dono della vita è importante e bisogna sempre tutelarlo nel migliore dei modi”. Per l’omicidio di Lorena Quaranta è imputato il fidanzato, Antonio De Pace, che secondo gli inquirenti, la notte del 31 dell’anno scorso, ha tramortito e poi strangolato la ragazza al termine di un litigio.