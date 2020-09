"Armati" di bastone rapinano una tabaccheria, due criminali in fuga

Con il volto coperto e armati di bastone, in due hanno fatto irruzione in una tabaccheria di corso Vittorio Veneto a Favara. Minacciando chi, in quell'esatto istante si trovava dietro il bancone, i rapinatori sono riusciti a farsi consegnare tutto il denaro che c'era in cassa. Arraffati i soldi, i due delinquenti sono scappati a gambe levate.

Non è ancora chiaro quanto siano riusciti a portar via. La quantificazione del bottino è ancora in corso. I carabinieri della locale tenenza hanno già avviato il rastrellamento delle zone circostanti a corso Vittorio Veneto per provare a fare "terra bruciata" attorno ai due che hanno, appunto, agito con delle armi sui generis: niente di meno che con dei bastoni.

Stando a quanto trapela, non ci sarebbero dubbi sul fatto che ad agire possano essere stati due favaresi. Spetterà però all'attività investigativa dei militari dell'Arma mettere dei punti fermi e fare chiarezza.