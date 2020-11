Emergenza rifiuti a Favara, continua lo sciopero dei netturbini: strade invase dalla spazzatura

Strade invase da tonnellate di spazzatura e operai che, non avendo ottenuto risposte concrete, continuano ad astenersi dal lavoro. E’ emergenza rifiuti a Favara dove da quindici giorni non si effettua la raccolta. Il vertice con il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciuffa, che, in video conferenza, ha incontarto i rappresentanti delle ditte, le organizzazioni sindacali e gli amministratori comunali di Favara non è servito a sbloccare la situazione. I lavoratori, che rivendicano il pagamento di quasi di tre mensilità di stipendio arretrate, continuano a presidiare - con un sit-in - il Municipio. Il sindaco, Anna Alba, si sarebbe recata a Palermo, dove avrebbe chiesto delle anticipazioni di cassa alla Regione. Somme che, se concesse, potrebbero servire al pagamento di almeno una mensilità agli operai.

Il diritto, sancito dalla Costituzione, dei lavorati alla retribuzione è un motivo valido per indurre gli operai ad incrociare le braccia, così come dovrebbe essere garantito un servizio essenziale, qual è quello sella raccolta dei rifiuti. In alcune strade di Favara, complice anche il poco senso civico di molti che abbandonano i rifiuti in strada, l’aria è irrespirabile, i cumuli di spazzatura crescono a vista d’occhio e, come se non bastasse l’emergenza Coronavirus, la situazione igienico sanitaria della città viene ulteriormente compromessa dall’interruzione del servizio. Una maxi discarica è stata formata nei pressi del cimitero comunale, così come un enorme cumulo di rifiuti segue l’area perimetrale del centro sociale di piazza Giglia.