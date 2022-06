Favara, conclusa la colonia estiva per le famiglie ucraine

"Stare con loro è stato meraviglioso, per me e per tutti i soci del centro è stata un'esperienza indimenticabile”. Queste le parole della presidente del centro "Renato Guttuso" di Favara, Lina Urso Gucciardino, che ha promosso la colonia estiva con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, comitato provinciale di Agrigento.

La colonia estiva alla quale hanno partecipato 18 profughi ucraini, mamme e i loro bambini, arrivati a Favara con l’iniziativa “Favara for Ucraine” è stata voluta dal Centro culturale “Renato Guttuso” di Favara che ha voluto utilizzare per questo scopo le donazioni fatte dai soci del Centro che si erano autotassati per dare un contributo all’accoglienza dei profughi ucraini arrivati a Favara.

Ogni giorno le mamme ed i loro bambini, grazie alla Croce Rossa Italiana, delegazione di Agrigento, presieduta da Anglo Vita, hanno portato da Favara a Porto Empedocle gli ospiti, che sono stati tutta la giornata in una struttura balneare del lido empedoclino.

"Sono stati quindici giorni di svago e di relax, con mamme e bambini che hanno potuto per qualche istante dimenticare gli orrori della guerra che si stata consumando nella loro nazione – commenta la presidente Lina Urso Gucciardino -. Ringrazio di cuore chi ha condiviso questa esperienza in maniera diretta e chi ci è stato accanto virtualmente".

"E’ stata un’iniziativa unica che ci ha colpiti nel cuore - ha commentato il presidente della Croce Rossa Angelo Vita -, questo si può fare quando si hanno unità di intenti".