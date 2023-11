"Preso con 4 dosi di cocaina nelle mutande ma era per uso personale": assolto 37enne

Assoluzione perché il fatto non sussiste: secondo il giudice Michele Dubini la droga trovata nascosta negli slip dell'imputato non era destinata allo spaccio ma al consumo personale.

Giovanni Gibella, 36 anni, di Favara, era stato sorpreso con 4 dosi di cocaina nascoste nelle mutande.

Gibella, in particolare, il 16 settembre del 2018, era stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri che lo tenevano sotto controllo perché sospettato di spacciare. L'operazione ha dato esito favorevole perché, in effetti, negli slip aveva quattro involucri contenenti cocaina pronta, secondo l'accusa, per essere spacciata.

Il difensore dell'imputato, l'avvocato Giuseppe Barba, aveva sostenuto che non vi fosse alcun elemento da cui desumere che il possesso della droga fosse finalizzato allo spaccio. Tesi che è stata accolta dal giudice nonostante il pm avesse chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione.