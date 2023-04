"Pizzo sulle buste paga dei dipendenti delle coop per disabili": al via il processo

Dibattimento aperto e citazione di tre carabinieri che hanno indagato sul caso: il processo a carico di tre imputati dell'inchiesta "Stipendi spezzati", che ipotizzava un collaudato sistema di “pizzo” sulle busta paga dei dipendenti di una cooperativa di Licata che gestiva delle comunità per disabili psichici, si è sbloccato dopo una serie di intoppi legati alle difficoltà di trovare dei giudici che non fossero incompatibili.

Il fascicolo era stato "rimbalzato" da una sezione all'altra ma sia il giudice Alfonso Malato che la collega Wilma Angela Mazzara non potevano celebrare il dibattimento perchè si erano occupati del procedimento e di un altro connesso in fase cautelare. La soluzione trovata, quindi, è stata quella di prendere in "prestito" il presidente della sezione civile Marco Salvatori che ha alle spalle, peraltro, una vasta esperienza di processi penali.

I dipendenti della coop Suami, secondo quanto ipotizza l'accusa, avrebbero accettato il sistema del “cavallo di ritorno” per evitare il licenziamento. L’operazione “Stipendi spezzati” è stata eseguita nel 2017 dai carabinieri di Licata. Sotto accusa erano finiti Salvatore Lupo, 45 anni, di Favara, amministratore unico della cooperativa Suami che gestisce una comunità per disabili psichici ucciso il giorno di Ferragosto del 2021 in un bar di Favara. Sul banco degli imputati siedono Maria Barba, detta Giusy, 40 anni, ex moglie di Lupo, ritenuta la responsabile di fatto delle due sedi operative della struttura; Caterina Federico, 38 anni, di Licata, presunta responsabile di fatto dal 2008 al 2016 di una delle sedi operative della cooperativa e Veronica Sutera Sardo, 34 anni, di Agrigento, assistente sociale delle cooperative.

La coop Suami, in passato, è stata anche al centro di un presunto caso di maltrattamenti ancora al vaglio del tribunale. Si torna in aula il 12 giugno per sentire tre carabinieri.