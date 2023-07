Il tentato suicidio del pensionato 81enne: aperta un'inchiesta sulla pistola utilizzata, eseguita perquisizione

E' ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta il pensionato ottantunenne di Favara che ieri, poco prima di mezzogiorno, ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla tempia destra. L'anziano viene tenuto in coma farmacologico dai medici. Il proiettile non dovrebbe aver leso il cervello.

I carabinieri della tenenza, e quelli del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, che ieri sono accorsi nei pressi dell'abitazione dell'anziano, hanno sequestrato la pistola semiautomatica, Beretta, calibro 7,65. Così come due serbatoi, nonché il bossolo e l'ogiva ritrovati all'interno della residenza. Sono in corso accertamenti per individuare la provenienza dell'arma. E stamani, i militari dell'Arma hanno eseguito, all'interno dell'abitazione del pensionato ottantunenne, una perquisizione.

La pistola non è clandestina, ha la matricola ancora integra. C'è da capire però appunto - ed è proprio su questo che i carabinieri sono al momento al lavoro - da dove l'arma provenga e a chi appartenga. A coordinare l'attività investigativa, su tal fronte, è la Procura della Repubblica di Agrigento.