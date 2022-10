Ore di lavoro insufficienti per coprire il servizio, anche a Favara gli agenti della polizia municipale chiedono il trasferimento

Favara come Agrigento. Anche gli agenti della polizia municipale, quelli a tempo determinato e part-time, della città dell'agnello pasquale chiedono, al sindaco Antonio Palumbo, di essere trasferiti in altri settori. E questo perché - sostengono, al pari dei loro colleghi della città dei Templi - il lavoro non può essere svolto a 18, 20 e 24 ore.

Una infatti l'unità che, a Favara, presta servizio a 18 ore, otto sono a 20 ore e quattro a 24 ore.

"Vista la mole eccessiva di lavoro a cui questo personale è sottoposto, considerate le esigue risorse umane e di mezzi disponibili - hanno scritto gli agenti della polizia municipale, a tempo determinato e part-time di Favara - visto il pesante disagio a causa dei continui spostamenti di orario per riuscire a coprire l'intero arco di servizio giornaliero, considerato che il numero di agenti in servizio è ben al di sotto del minimo necessario per garantire la copertura di un territorio vasto come quello di Favara", gli agenti hanno, appunto, chiesto il trasferimento in altri settori del Municipio.

Per conoscenza, l'istanza è stata inoltrata anche al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Sono state sottolineate anche "le responsabilità nella tutela della sicurezza della cittadinanza e del territorio per garantire l'osservanza di norme e regole". Di fatto anche per gli agenti della polizia municipale, a tempo determinato e part-time di Favara, "è diventato insostenibile espletare tutta una serie di servizi che competono al comando".