Emergenza igienico-sanitaria scongiurata: gli operatori ecologici sono tornati al lavoro

Stamani sono tornati al lavoro, dopo due giorni di astensione arbitraria dal lavoro, i netturbini di Favara. Ed è in corso la raccolta di tutti i sacchetti conferiti martedì notte.

"In questi due giorni abbiamo lavorato costantemente con la Regione, con le imprese e con gli uffici per far cessare il prima possibile l'attuale situazione di emergenza, che risolveremo facendo quanto avevamo già in programma di fare: grazie al superamento del blocco imposto ai conti pagheremo le fatture, come già previsto" - aveva già spiegato, nella giornata di ieri, il sindaco di Favara: Antonio Palumbo - . Proprio Palumbo e l'assessore comunale all'Ecologia, Lillo Attardo, negli ultimi giorni hanno fatto un lavoro immane per cercare di tamponare la situazione ed evitare che la città, come già accaduto in passato, sprofondasse nell'emergenza igienico-sanitaria.

Gli operatori ecologici in servizio a Favara rivendicavano, e rivendicano, il pagamento di tre mensilità. Lo sblocco dei conti correnti (dovuto ad un pignoramento, "improprio" - secondo il sindaco) da parte della tesoreria comunale consentirà il pagamento dello stipendio ai dipendenti comunali e il pagamento dei fornitori.