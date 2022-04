L'omicidio-suicidio di Favara, l'inchiesta: eseguite le autopsie su madre e figlio

Sono state effettuate ieri, dal medico legale Alberto Alongi che era stato nominato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, le autopsie su Antonia Volpe, la pensionata di 83 anni, e su Angelo Maria, l’operatore scolastico di 52 anni, che dopo aver ucciso la madre si è tolto la vita mercoledì scorso, utilizzando la stessa pistola: un revolver 357 magnum con matricola abrasa. Il medico legale avrà tempo, una sessantina di giorni circa, per depositare l'esito degli esami autoptici sul tavolo del procuratore facente funzione Salvatore Vella e del pm Chiara Bisso che si stanno occupando del fascicolo per omicidio-suicidio verificatosi in via Bachelet.

Nel frattempo dovrebbero arrivare anche gli esiti dello Stub che è stato effettuato all’altro figlio della donna assassinata, nonché fratello del suicida. L’esame è stato effettuato dai carabinieri in quanto rientrante nelle ordinarie, per questo tipo di indagini, investigazioni visto che è stato proprio l’imprenditore edile di 46 anni a ritrovare le salme dei due congiunti.

Dall’esame autoptico si attendono alcune, importanti, conferme, ossia che la pensionata è stata uccisa con un colpo di pistola sparatole alla schiena mentre stava dormendo sul divano. Quando i soccorritori del 118 sono giunti, raccogliendo la richiesta del figlio quarantaseienne che ha trovato i cadaveri, l’anziana era sotto le coperte. Nessuno poteva accorgersi del fatto che le fosse stato esploso un colpo di pistola perché quelle coperte, o almeno una di quelle coperte che è risultata essere integra e pulita, erano state posizionate sull’anziana subito dopo l’omicidio.