L'omicidio del commerciante di auto di Favara: oggi l'autopsia al "San Giovanni di Dio"

Verrà effettuata oggi, all'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'autopsia sul sessantanovenne Francesco Simone, titolare di una rivendita di autovetture a Favara, ucciso a colpi di pistola giovedì in contrada Poggio Muto a Favara. Il medico legale Alberto Alongi, che nelle prossime ore verrà incaricato dalla Procura di Agrigento, dovrà stabilire quanti colpi hanno centrato la vittima. Fin dai primi momenti, subito dopo la scoperta del cadavere, si è parlato di tre, forse 4, uno dei quali in piena faccia, colpi andati a segno. Ai quali si sarebbero aggiunti anche quelli che hanno raggiunto il sessantanovenne di striscio. L'esame, che verrà preceduto da una Tac, servirà anche per stabilire la distanza e la traiettoria dei colpi esplosi dal killer o dai killer.

Intanto, nonostante la giornata di festa, i carabinieri - coordinati dal sostituto procuratore Maria Barbara Cifalinò - anche ieri hanno continuato ad indagare e ad effettuare accertamenti ed audizioni. E' in fase di esame, fra le altre cose, anche il telefono cellulare della vittima. E questo per comprendere, e accertare, se nelle ore precedenti all'omicidio, avesse avuto dei contatti telefonici con qualcuno di sospetto. Un passaggio investigativo, anche quest'ultimo, che rientra nell'ordinarietà delle indagini per casi così delicati.