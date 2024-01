Commerciante ucciso a Favara: al via accertamenti su auto, coltello e zappa

Primi accertamenti tecnici per l'omicidio del commerciante 69enne Francesco Simone, titolare di una rivendita di auto a Favara, ucciso il 7 dicembre con tre colpi di pistola davanti alla sua abitazione di campagna in contrada Poggio Muto, nei pressi di contrada Crocca.

La procura ha messo sotto inchiesta un vicino di terreno che, secondo la prima ipotesi investigativa, avrebbe sparato a distanza ravvicinata per un contrasto banale ma non del tutto messo a fuoco. Nei laboratori del Ris di Messina è stata, innanzitutto, esaminata l'auto usata dall'indagato. Si tratta di un vicino di terreno di Simone che non risiede stabilmente nell'Agrigentino.

Gli investigatori del reparto scientifico stanno cercando di risalire a eventuali tracce biologiche riconducibili alla vittima o di polvere da sparo. In laboratorio sono stati esaminati anche un coltello e una zappa trovati nei pressi del luogo del delitto.

La vittima è stata raggiunta prima all'addome e poi alla testa. Simone pare abbia tentato la fuga: lo proverebbe un colpo esploso mentre era a terra.

Gli accertamenti del Ris, disposti dalla procura di Agrigento, continueranno nelle prossime settimane.