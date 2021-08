L'omicidio dell'ex presidente del Consiglio di Favara: freddato con una 38 special, domani l'autopsia

E’ stato freddato con tre colpi alla testa – esplosi, a distanza ravvicinata, con una pistola calibro 38 special – l’ex presidente del consiglio comunale di Favara, nonché imprenditore, Salvatore Lupo di 45 anni. L’autopsia, secondo quanto è stato disposto dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, si terrà domani pomeriggio. Il calibro dell’arma utilizzata, una pistola a tamburo, dal killer solitario è emerso però durante una prima ispezione cadaverica.

L’inchiesta sul del delitto di Ferragosto, contrariamente a quanto sembrava nelle ore immediatamente successive all’agguato, non si preannuncia facile. Per l'intera notte, i carabinieri della tenenza di Favara e quelli della compagnia di Agrigento, che sono coordinati dal capitano Marco La Rovere, hanno ascoltato decine di persone, alcune delle quali accompagnate anche dai legali di fiducia. Ed ancora si continua. I militari dell’Arma continuano a metterci l'anima per cercare di scovare indizi o dettagli per indirizzare l’attività investigativa. Ma Favara s'è trincerata - nonostante il killer pare che abbia agito a volto scoperto - nel silenzio più assoluto: totale omertà.

Per investigatori e inquirenti, la pista investigativa ritenuta valida è quella dei dissidi familiari ed economici. Pare, fra l’altro, che qualche settimana prima, proprio davanti allo stesso bar, vi fosse stata una furibonda lite fra Salvatore Lupo e un congiunto.

Fra i tanti, c'è un interrogativo che, nonostante il trascorrere delle ore, resta: e se il killer non fosse nemmeno un favarese?