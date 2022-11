L'omicidio del cardiologo Alaimo, l'ordine degli infermieri: "Categorie sanitarie bersagliate da episodi violenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ordine delle professioni infermieristiche interviene sull’increscioso avvenimento che ha sconvolto Favara e l’intero territorio, oltre alle categorie sanitarie spesso bersagliate da episodi violenti.

“È veramente increscioso quanto accaduto al dottore Gaetano Alaimo – afferma Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento – Un episodio che ci induce a riflettere su quanto gli operatori sanitari, siano questi medici, infermieri, operatori sociosanitari, ausiliari, … siano spesso oggetto di aggressioni e di quanto sia a rischio la loro incolumità. Assolutamente impensabile che un uomo vado in giro armato così come è inconcepibile che, in una sola frazione di secondo, sia capace di togliere la vita a un altro uomo. Il Consiglio dell’Ordine che rappresento e tutti gli iscritti sono a fianco della famiglia del dottor Alaimo in un abbraccio senza fine”.