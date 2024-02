"Cardiologo ucciso da un paziente che reclamava un certificato medico": disposta una nuova perizia

Nuova perizia al processo per l'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni il 29 novembre del 2022 nel suo studio di Favara da un paziente, il bidello 42enne Adriano Vetro, che - secondo quanto ammesso dallo stesso imputato - non avrebbe tollerato l'attesa, a suo dire eccessiva, nel rilascio di un certificato che gli serviva per ottenere il rinnovo della patente di guida.

Lo ha disposto la Corte di assise, presieduta da Giuseppe Miceli, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno e dei difensori di parte civile, gli avvocati Giuseppe Barba e Vincenzo Caponnetto, legali dei familiari e dell'Ordine dei medici.

La difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Santo Lucia e Sergio Baldacchino, ha sempre sostenuto, l’incapacità di intendere e volere dell'imputato ma le tre perizie agli atti arrivavano a conclusioni tutte diverse tanto che i giudici hanno deciso di disporre una perizia collegiale da affidare a tre psichiatri che saranno nominati il 29 febbraio.

Vetro, secondo quanto è stato ricostruito anche con le telecamere di sorveglianza, che lo hanno visto allontanarsi, e la testimonianza della segretaria dell'ambulatorio davanti alla quale sarebbe stato commesso l'omicidio, ha atteso che il medico arrivasse nel suo studio per ucciderlo sparandogli alle spalle.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale