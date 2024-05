Favara non dimentica: collocati i pannelli che commemorano gli eroi di cui nessuno parla

Favara non dimentica. E stamani sono stati scoperti i pannelli che ricordano "eroi dimenticati", per come li ha definiti il sindaco Antonio Palumbo. "Vittime della mafia che non vengono mai citate. Un momento importante - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, il primo cittadino - per testimoniare la vicinanza alla famiglia che è, per noi, un esempio. In 25 anni non si è mai stancata, non si è mai tirata indietro, rinnovando ogni volta il proprio dolore".

L'agguato mafioso in cui morì il piccolo Stefano Pompeo, l'appello del sindaco dopo 25 anni: "Chi sa tiri fuori la dignità e parli"

È stata una festa della legalità diversa dagli altri anni a Favara. Dopo la sfilata delle auto e moto d'epoca, il percorso in memoria ha portato a fare, al cimitero di Piana Traversa, un omaggio a Stefano Pompeo, con la deposizione di una composizione floreale e un momento di preghiera, poi la visita alla stele del giudice beato Rosario Livatino e poi la sosta in via Padre Pino Puglisi e corso Vittorio Veneto per ricordare il beato Pino Puglisi, Gaetano Guarino e il piccolo Stefano Pompeo. I pannelli - donati dalla Staffetta della legalità - al momento della scopertura hanno suscitato emozione e commozione.

Favara, ancora una volta, reclama giustizia. "Non posso credere che nessuno sappia qualcosa - ha ribadito il sindaco Antonio Palumbo - . È arrivato il momento di dare giustizia e dignità all'intera comunità di Favara, non solo alla famiglia. E serve per ribadire che la giustizia è di questo mondo!".

