Travolto da un'autovettura mentre raccoglie i rifiuti: ricoverato netturbino

Investito da un'autovettura, una Fiat Cinquecento, mentre stava raccogliendo i sacchetti dei rifiuti in via Santo Stefano: strada che collega le via Agrigento e Bersagliere Urso. Un netturbino 58enne di Favara è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i sanitari gli hanno diagnosticato la frattura della tibia. Verosimilmente nelle prossime ore verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Ad investire l'uomo - che è stato soccorso da un'autoambulanza del 118 - è stata l'utilitaria guidata da una giovane donna.

Il lavoratore, in servizio per conto dell'impresa Ecoin, si stava occupando - ieri mattina - del servizio "porta a porta" della raccolta dei rifiuti. Si tratta - stando a quanto è emerso - dello stesso operatore ecologico che, un paio di settimane fa, durante lo sciopero per reclamare il pagamento degli stipendi, venne colpito da infarto.