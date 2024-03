“Favara music festival”: allo Sport Village grande spettacolo dedicato ai giovani talenti

Il pala forum Sport Village di Favara è stato lo scenario di una grande serata dedicata alla celebrazione della musica e della comunità, che ha fatto respirare l’aria di un grande evento internazionale. Lo spettacolo, intitolato “Storia della musica” nell’ambito del “Favara music festival”, ha offerto un’esperienza coinvolgente e vibrante, paragonabile ai festival più rinomati.

Fin dalle prime ore del mattino la struttura è stata invasa da una frenetica attività, con tecnici e musicisti di tutte le età che si sono uniti per realizzare una kermesse di assoluta qualità. Sotto la direzione del fonico Christian Vassallo, il palco ha ospitato numerosi talenti emergenti. Il tutto con la regia del cantautore Pino Minio, definito un “vulcano di idee ed instancabile talent scout”.

Grazie alla sua determinazione, Minio è riuscito a creare un’atmosfera unica in cui più di 15 band di vario genere hanno potuto esprimersi in una vera e propria festa della musica. Ma ciò che ha reso davvero speciale la serata allo Sport Village è stata la “reunion” di musicisti di diverse generazioni che hanno condiviso il palco in un’esperienza che ha toccato il cuore di tutti i presenti, alcuno provenienti dal Belgio e da altri paesi europei. Le band che hanno fatto la storia di Favara, ma anche della Sicilia e non solo, hanno reso omaggio alla tradizione musicale locale offrendo al pubblico una serata di performance degne di nota. Tra gli ospiti speciali Valerio Minio, rappresentante della terza generazione della famiglia Minio, insieme a Lia Minio, vincitrice del premio “Sanremo famosi” e vocal coach di fama internazionale.