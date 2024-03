"Free Palestine": anche a Favara spunta un murales contro la guerra

"Free Palestine" ovvero Palestina Libera: in via Vittorio Veneto, a Favara, gli attivisti sono entrati in azione per realizzare un murales che già, da settimane, ha fatto il giro del mondo.

Per farlo è stata utilizzata l'impalcatura di una gigantografia pubblicitaria: su una transenna di plastica, per rafforzare il messaggio, sono state affisse due bandiere: una con la scritta "pace" e l'altra con la scritta "free".

Sul posto, per verificare eventuali violazioni, sono intervenuti polizia e carabinieri.