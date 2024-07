Omicidio Lorena Quaranta, ergastolo a rischio: per la Cassazione occorre valutare lo stress da Covid

I giudici avrebbero dovuto verificare meglio se “la specificità del contesto possa, e in quale misura, ascriversi all'imputato” per “non avere efficacemente tentato di contrastare" lo stato di angoscia del quale era preda” o se “la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica, con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale”.

E’ questo il passaggio chiave nelle motivazioni della sentenza di Cassazione che ha annullato la condanna all’ergastolo dell’infermiere calabrese Antonio De Pace per l’omicidio di Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina di Favara, uccisa nella villetta di Furci Siculo la notte del 31 marzo 2020.

Lo stress da Covid rivendicato dunque dalla difesa del giovane potrebbe rappresentare quell’attenuante che gli era stata dunque negata dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria a cui la Cassazione rimanda, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche che, se riconosciute, annullerebbero di fatto l’ergastolo.

Sostanzialmente nella sentenza si fa riferimento alla componente ansiosa di cui era portatore De Pace, difeso dai legali Bruno Ganino e Salvatore Silvestro, amplificata in quel periodo dalla pandemia. Un atteggiamento psicologico che secondo i giudici potrebbe incidere sulla valutazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto se ha provato a porvi rimedio come dimostra anche il fatto che “agitato e psicologicamente frastornato, si risolse, la mattina del 30 marzo 2020, ad allontanarsi dall'abitazione” che condivideva con la vittima per raggiungere la famiglia di origine. “Iniziativa – scrivono i magistrati - che, nelle contingenti condizioni connesse all'emergenza pandemica ed alle restrizioni ai movimenti imposte, nell'interesse della salute pubblica, da provvedimenti cogenti dell'autorità, si palesava velleitaria quanto priva, in concreto, di praticabili opzioni alternative”.

A rafforzare il convincimento, anche il tentativo di suicidio di De Pace dopo aver strangolato la fidanzata. Una posizione sempre contestata dai legali della famiglia Quaranta sostenuta dall'avvocato Giuseppe Barba, perché ritengono che un infermiere professionale ha gli strumenti per affrontare lo stress legato alle malattie così come avrebbe saputo mettere in atto la volontà suicida se davvero fosse stato determinato nel farlo.

La difesa invece eccepisce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non tiene conto della condizione di profonda agitazione e angoscia nella quale egli ha agito ed è frutto dell'estrapolazione di frammenti di fatto che, nell'insieme, offrono una lettura distorta della dinamica. Segnala, in particolare, che la ricostruzione operata, dalla Corte di assise di appello poggia sul fallace postulato secondo cui il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite "furibonda", in palese contrasto con le dichiarazioni della vicina di casa che udì voci e rumori. Evidenzia anche che i giudici di merito hanno erroneamente ipotizzato che De Pace, “lungi dall'essere guidato dal terrore di essere contaminato dalla fidanzata, che egli supponeva affetta da Covid-19, o dalla convinzione di essere perseguitato dai congiunti della ragazza, abbia agito perché spinto da distinte, e non accertate, pulsioni” e che sulla tragedia “ha fortemente inciso lo sconquasso psicologico che lo ha colpito e al quale egli, in preda all'angoscia, ha provato a resistere "spingendosi al punto di attuare un piano di fuga, faticosamente rettificato nel disordinato tentativo di riassumere la contraddizione psicologica tra il vissuto - percepito reale - di persecuzione e delirio di contagio, e la restituzione di senso consegnatagli da parenti e vittima stessa".

"Questo orientamento ci fa paura - spiega l'avvocato Cettina La Torre, costituitisi parte civile come centro Al tuo fianco - e mette a repentaglio la certezza della pena. Se ogni volta che avviene un femminicidio dobbiamo considerare quello che è lo stato emotivo di chi ha compiuto un delitto talmente efferato, allora significa che tutto può essere giustificato, qualsiasi omicidio. Un orientamento pericoloso che mette a rischio la tutela delle donne e non fa giustizia. In quel periodo tutti siamo stati stressati ma questo non autorizza a strangolare".

È preoccupata Cettina La Torre: "Inutile avere l'inasprimento pene e il codice rosso se quando andiamo ad applicare le leggi in un giudizio di legittimità, arriviamo a dover considerare anche quelli che sono gli stati emotivi che lo hanno determinato. Con questa sentenza abbiamo fatto un terribile passo indietro", conclude.

"Abbiamo atteso le motivazioni della sentenza per esprimere una nostra opinione - è la posizione dell'avvocata Cettina Miasi del Centro antiviolenza Una di noi - La lettura delle stesse ci lascia sgomente e fortemente allarmate per la tutela di tutte le donne come Lorena. La Corte di Cassazione, di fatto, giustifica il comportamento del De Pace e stigmatizza l'operato dell’Assise di prime cure e dell’Assise di appello per non avere tenuto in considerazione lo stato psicologico dell’imputato valuto il periodo di lookdown motivazione che lascia spazio alla possibilità di ritenere che tutto sia lecito se commesso in un periodo di stress. Ciò che ci preoccupa oggettivamente - si legge nella nota - è ritenere che lo stato emotivo sia dirimente nella valutazione della gravità dell' atto omicida perché tale valutazione in fatti di sangue di tal fatta potrebbe valere sempre e in ogni caso e incidere quindi sulla pena.Il messaggio che si dà alla collettività appare perciò fuorviante Pertanto non possiamo tacere. Il clima respirato il 30 maggio dinnanzi a una Corte composta da soli uomini in un' aula in cui l’unica donna era l'avvocata del nostro centro antiviolenza lasciava presagire che la giustizia per la morte di Lorena non avrebbe avuto quel giorno la parola fine. Esprimiamo dunque ancora una volta la nostra vicinanza ai familiari che stanno vivendo questo dramma e con forza rinnoviamo il nostro impegno per la lotta alla violenza di genere. Oggi più di ieri - conclude - sentiamo forte la necessità di costruire una cultura differente in cui non è possibile giustificare l ingiustificabile fine di una vita".

(fonte: MessinaToday)

