La morte di Giuseppe Agliata, lutto cittadino per i funerali

"Nella giornata di domani, lunedì 26 dicembre, alle 10,30, sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Giuseppe Agliata. Una manifestazione di vicinanza alla famiglia e di cordoglio tangibile di Favara per una giovane vita stroncata troppo presto".

Lo ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. L’ordinanza sarà firmata in giornata. Agliata è morto in un incidente sul lavoro in provincia di Messina: l'operaio 47enne stava guidando una betoniera all'interno di un cantiere quando il mezzo è finito in un dirupo schiacciandolo.