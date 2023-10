Rubati contanti, assegni e sradicata la cassaforte: maxi furto in un'impresa di San Benedetto

Sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e dagli uffici hanno portato via quasi 9.500 euro in contanti, nonché una ventina di assegni per oltre 40 mila euro. Ma anche una cassaforte che pensavano, verosimilmente, contenesse ulteriori soldi. A mettere a segno il maxi furto ai danni di un'impresa della zona industriale di Agrigento sarebbero stati in due. Ed entrambi hanno agito con il volto coperto. Rubato anche un Fiat Fiorino che era stato lasciato, come d'abitudine, posteggiato nel piazzale antistante alla ditta.

Il colpo è stato messo a segno nella notte fra giovedì e ieri. Sull'episodio di criminalità, materializzato in contrada San Benedetto, hanno avviato le indagini i carabinieri della tenenza di Favara.

La scoperta è stata fatta ieri mattina, al momento della riapertura dell'attività imprenditoriale. A chiamare i militari dell'Arma, formalizzando poi una denuncia a carico di ignoti, è stato l'amministratore dell'impresa. I malviventi - due, appunto, con il volto travisato - hanno rubato quasi 9,500 euro in contanti, che si trovavano all'interno del registratore di cassa, una ventina di assegni per oltre 40mila euro e la cassaforte che, però, a quanto pare, non conteneva ulteriori soldi, ma solo documenti dell'impresa. La fuga dei due criminali è stata compiuta poi con il furgoncino che era parcheggiato nel piazzale.

Sull'impresa, a quanto pare, vi sono impianti di videosorveglianza perfettamente funzionanti ed è proprio sulle registrazioni che, a quanto pare, l'attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Favara si starebbe concentrando.