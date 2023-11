"Ripetuti maltrattamenti alla moglie": divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per pensionato

Allontanamento dalla casa familiare, nonché divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di un braccialetto elettronico. E' un pensionato ottantaduenne, di Favara, il destinatario della misura cautelare siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento ed eseguita dai carabinieri della tenenza cittadina. L'anziano è indagato per maltrattamenti in famiglia. Episodi che, stando a quanto è stato accertato in questa fase, sarebbero anche stati diversi e ripetuti.

A denunciare quanto vissuto, suo malgrado, è stata la moglie dell'anziano. Donna per cui è stato già attivato l'iter del cosiddetto "codice rosso". Sono sempre di più - e questo è un bene, oltre ad essere esemplare - le donne-vittime che trovano, nonostante le remore, le difficoltà, preoccupazioni e timori, il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine per raccontare e denunciare quanto subito: maltrattamenti fisici e violenze psicologiche. Fino un decennio addietro non era così. Ma adesso, per fortuna, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione e ai molteplici casi-esempio portati alla luce dalla cronaca quotidiana, le donne (siano esse mogli, conviventi, madri o figlie) cercano, e trovano, il coraggio di fidarsi delle forze dell'ordine e della magistratura. E di fatto, nessuna di loro è mai rimasta da sola. Tutt'altro. Arrivano poi, su richiesta del sostituto procuratore di turno che è titolare del fascicolo d'inchiesta aperto, le misure cautelari che tentano di tenere al riparo la donna-vittima. Così è stato, ma è soltanto uno degli ultimi casi in ordine di tempo, anche a Favara dove il pensionato 82nne dovrà stare alla larga dalla moglie. E contribuirà anche, inevitabilmente, il braccialetto elettronico che gli è stato applicato.