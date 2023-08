Ha un malore in casa e non risponde al telefono: anziano salvato dai pompieri

I figli, che abitano in Toscana, non riescono a mettersi in contatto con lui e chiamano il numero unico di soccorso 112: un pensionato di 76 anni è stato trovato in stato di incoscienza in bagno, dopo avere avuto un malore, ed è stato subito trasportato in ospedale.

E' accaduto nel tardo pomeriggio a Favara, in via De Cosmi, traversa di via Pietro Nenni. I carabinieri della tenenza, agli ordini del capitano Fabio Armetta, sono subito intervenuti nell'abitazione dopo i pompieri hanno aperto la porta dell'abitazione.

L'uomo è stato prima soccorso dal 118 e poi trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio.