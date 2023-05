Favara si prepara a dire addio ad Antonio: lunedì sarà lutto cittadino

Si terrà lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Favara il funerale di Antonio Mendolia, 13 anni, morto ieri a causa di un incidente stradale autonomo.

La città, fin dai primissimi momenti, ha assistito attonita alla vicenda e manifestato massima vicinanza alla famiglia del giovanissimo.

Si tratta tra l'altro dell'ennesima grave vicenda che riguarda un ragazzo: prima la morte del piccolo Davide mentre giocava a basket con gli amici, poi l'incidente stradale che ha ferito gravemente Gabriele, anche lui 13 anni, e oggi la morte di Antonio. Tutti gli eventi previsti per il week end sono stati annullati da parte delle associazioni che li avevano promossi: in molti casi si trattava proprio di iniziative aperte ai bambini.

In occasione dell'ultimo saluto ad Antonio, inoltre, come annunciato dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino.

Della vicenda, come d'obbligo, si sta occupando la Procura della Repubblica di Agrigento per verificare le effettive cause del sinistro: la strada, in quel tratto, non presenta comunque buche o avvallamenti particolari, ma è caratterizzata da una forte pendenza che potrebbe aver tradito chi guidava il mezzo.