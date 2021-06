Lite fra vicini di casa per il posteggio d'auto, arrestato disoccupato 24enne

Violazione di domicilio aggravato e lesioni personali aggravate. Sono queste le ipotesi di reato che hanno fatto scattare l’arresto, ad opera dei carabinieri della tenenza di Favara che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, di un ventiquattrenne, celibe ed incensurato, di Favara. Un giovane che, a mezzanotte circa della notte fra sabato e ieri, ha avuto un violento alterco con il vicino di casa. Pare che tutto sia nato a causa di un posteggio di auto, parcheggio che, a quanto pare, sarebbe risultato essere occupato dall’auto del vicino. Sarebbe scoppiato, e forse non era neanche la prima volta, una discussione verbale. Urla ed accuse – da una parte e dall’altra che verosimilmente si contendevano l’area di parcheggio – che poi, ad un certo punto, sono trascese.

Il ventiquattrenne, verosimilmente preda di tutte le furie, sarebbe riuscito ad entrare nell’abitazione del vicino di casa (motivo per il quale s’è configurata la fattispecie di violazione di domicilio aggravato) e dalle parole sarebbe passato ai fatti, aggredendo – secondo l’accusa formalizzata dai carabinieri della tenenza di Favara – il vicino. Un uomo che ha riportato delle lesioni. Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto ieri dagli investigatori – con che cosa l’uomo sia stato picchiato, ma di fatto è, appunto, rimasto ferito. Scattato l’allarme, sul posto – in centro a Favara – si sono subito precipitati i carabinieri della tenenza cittadina. I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno riportato, immediatamente, la calma fra i due vicini di casa e hanno ricostruito cosa effettivamente fosse accaduto e anche l’oggetto – il parcheggio conteso praticamente – della lite. Il ventiquattrenne è stato arrestato, in flagranza di reato.

L’altro uomo, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nelle prossime ore, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto effettuato dai carabinieri nei confronti del ventiquattrenne incensurato e celibe.