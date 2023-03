Scoppia lite per strada, salta fuori una pistola e parte un colpo: 29enne colpito a una mano

Litigano in via Palermo, a Favara, e all'improvviso salta fuori una pistola. Un'arma dalla quale parte un colpo che centra ad una mano il ventinovenne.

Il giovane viene portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici lo stanno sottoponendo, al momento, a tutti i controlli sanitari di rito. Non è, naturalmente, in pericolo di vita.

In via Palermo, in una manciata di minuti, si sono portati i carabinieri della tenenza che hanno sentito sia il 44enne che il 29enne. Entrambi pare che sostengano d'essere stati vittima dell'aggressione. Il 44enne sosterrebbe, stando a quanto trapela, che il 29enne è rimasto ferito perché ha cercato di sparagli e non perché sia stato bersaglio.

La pistola comunque non si trova, nonostante le ricerche - fatte tanto in strada quanto nelle abitazioni private dei due coinvolti - l'arma non è saltata, almeno per il momento, fuori. Al momento non è scattato alcun provvedimento.