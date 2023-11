"Scontro" fra coppie di fratelli a Favara: due feriti (uno è grave) e due arresti

Un ferito grave, trasferito all'ospedale "Civico" di Palermo, un altro meno grave e due arresti. Serata infernale, quella di ieri, a Favara dove, di fatto, si è materializzato un tentato omicidio. A "scontrarsi", in piazza Itria, sono state due coppie di fratelli, armate di coltello, pistola giocattolo e una zappa.

Stando a quanto è emerso dalle ricostruzioni, un minorenne ha avuto, per futili motivi, un alterco con un ragazzo poco più grande (un maggiorenne). Quest'ultimo, per vendicarsi, ha cercato di investire con l'auto il giovane che ha subito chiesto aiuto, e man forte, al fratello. Sotto casa di chi aveva simulato l'investimento avrebbe dovuto esserci, a questo punto, un chiarimento. Ma tutto è degenerato: chi ha cercato di investire il ragazzino, spalleggiato dal fratello, si è scontrato con l'altra coppia di fratelli. Il caos praticamente. E uno degli esagitati è stato accoltellato al petto ed è ricoverato al "Civico" di Palermo in prognosi riservata, mentre un altro (il fratello) è stato ferito alla testa con il calcio di una pistola giocattolo.

I carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato due fratelli, di 25 e 17 anni, ritenuti responsabili di tentato omicidio e lesioni personali gravi. La Procura di Agrigento sta procedendo, a vario titolo, per tentato omicidio, lesioni personali gravi appunto e porto di oggetti atti ad offendere, nonché rissa.

I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti non appena hanno raccolto la segnalazione del medico del pronto soccorso del "San Giovanni di Dio". Insieme ai colleghi di Favara hanno rintracciato e perquisito i due aggressori che sono stati trovati in possesso delle armi. Arrestati, quindi, in flagranza, il 25enne per il tentato omicidio di un fratello e il 17enne per le lesioni gravi dell’altro. Il primo è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo". Il secondo al centro di prima accoglienza “Malaspina” di Palermo.