Favara, lavori di manutenzione sulla condotta: disagi per gli utenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica comunica di aver ultimato i lavori per la riparazione del guasto alla condotta di adduzione al serbatoio Cartesio del comune di Favara, riscontrato in c/da San Benedetto.

Si informa, altresì, che a causa delle avverse condizioni meteo, non è stato possibile eseguire la riparazione programmata in Contrada Petrusa, in territorio di Aragona, che è stata, cosi, posticipata a domani 04/05/2021.

Per tale ragione, dalle ore 14:00 odierne, è stata ripristinata la fornitura idrica al suddetto serbatoio, e quindi, anche alle utenze gestite dal Voltano S.p.A. alimentate dalla relativa condotta di adduzione.

La fornitura sarà però nuovamente interrotta a partire dalle ore 07:00 di domani, 04/05/2021, per consentire l’esecuzione dei rimanenti lavori di riparazione.

Ciò premesso, la turnazione idrica prevista per il 4 e 5 maggio nel comune di Favara potrà subire limitazioni e/o slittamenti.

Si significa che, eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.