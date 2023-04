Lavori al Castello Utveggio, scatta la penale per l'impresa di Favara: 1.746 euro per ogni giorno di ritardo

Saranno 1.746 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori del Castello Utveggio. A tanto ammonta la penale che, fa sapere il presidente della Regione, dovrà pagare - a partire da ieri - il consorzio stabile Santa Chiara consortile arl a cui sono stati affidati, nel 2021, i lavori di efficientemente energetico dell’edificio che si trova in cima a Monte Pellegrino. "Su questo scandalo vigilerò personalmente", ha tuonato Schifani.

Tra gli interventi previsti la sostituzione di tutti gli infissi esterni, la realizzazione di un cappotto termico con resine di ultima generazione, un nuovo impianto di climatizzazione caldo/freddo, il posizionamento di pannelli fotovoltaici per la produzione di 25-30 kilowatt di energia elettrica, l'illuminazione interna ed esterna a led, il cambio di alcuni motori energetici utilizzati per l'autoclave e la condotta antincendio.

Sopralluogo presidente Renato Schifani al Castello Utveggio

Già a marzo scorso il governatore Schifani era andato a verificare lo status dei lavori al Castello Utveggio annunciando, sulla questione dei ritardi, l’intenzione di "trasmettere tutti gli atti alla Procura - ha detto - per l’individuazione di eventuali profili penali” anche alla luce “dell’enormità delle proroghe concesse nel tempo dell’infondatezza delle ragioni addotte (di cui non si fa cenno nella nota stampa, ndr)".

Da qualche settimana a questa parte la situazione non sembra essere cambiata e la ristrutturazione da terminare inizialmente in 7 mesi, aggiudicata dal consorzio con sede a Favara inizialmente erano previsti 7 mesi, non è stata ancora ultimata. "La pressione e la mia attenzione prestata alla questione - conclude Schifani - ha evitato ogni altra possibilità di altre deroghe".