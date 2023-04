Indennizzi per l'alluvione stanziati e non pagati: condannata la Regione

Regione condannata per non avere erogato l'indennizzo a due aziende agricole di Favara che avevano subito danni a causa dell'alluvione del 2012. I proprietari dei terreni avevano chiesto, rispettivamente, l'erogazione di una somma di 227.525 e 297.888 euro.

Le due ditte, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, avevano vinto i ricorsi davanti al Tar Palermo, ottenendo una sentenza che ordinava all’assessorato all'Agricoltura di provvedere sulle loro istanze di indennizzo dopo che l'ispettorato all'Agricoltura non aveva dato seguito all'istanza.

Tuttavia l’assessorato regionale dell’Agricoltura comunicava l’archiviazione di tutte le domande di contributo, in quanto gli aiuti, secondo la versione dell'ente, avrebbero dovuto essere erogati entro tre anni successivi dall’evento calamitoso e in ogni caso le somme stanziate "non avrebbero permesso una ragionevole ripartizione tra le aziende danneggiate".

Gli imprenditori, quindi, hanno presentato un ulteriore ricorso al Tar, col patrocinio dello stesso avvocato Rubino e del collega Giuseppe Gatto, opponendosi all'archiviazione. Ricorso che è stato accolto "in quanto - scrivono i giudici - la decisione di archiviare, cumulativamente e senza comunicazione ai diretti interessati, le istanze di indennizzo appare effettivamente arbitraria”.