Perde il controllo della moto da cross e si schianta al suolo: 21enne trasferito in elisoccorso

Era in sella alla sua moto da cross e si stava recando, pare, a fare una escursione. Per cause però ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo nella zona a valle di via Francia, a Favara, finendo violentemente al suolo.

Il fatto è evvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Il giovane, 21 anni di Favara, avrebbe battuto con forza la testa a terra e avrebbe riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Favara e i paramedici del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato fino alla zona dello stadio comunale "Bruccoleri", dove è stato caricato in elisoccorso per essere trasportato all'ospedale di Caltanissetta.

Non è chiaro, al momento, quale sia stata la dinamica del sinistro.

(articolo in aggiornamento)