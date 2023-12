Cade in casa e non riesce più a rialzarsi: pompieri soccorrono due donne

Cade in casa e non riesce più a rialzarsi. Nell'abitazione, in via Renato Cartesio a Favara, non c'è nessuno che possa soccorrerla. La sorella della sessantenne che ha avuto l'incidente domestico è allettata e non può muoversi. Le urla, disperate e ripetute, delle due donne hanno richiamato l'attenzione di qualche vicino di casa che, inevitabilmente allarmato, ha chiamato i vigili del fuoco. E i pompieri del comando provinciale di Agrigento, nella notte fra mercoledì e ieri, sono accorsi senza perdere un solo secondo di tempo. Sul posto, in via Renato Cartesio, anche un'autoambulanza del 118.

I pompieri, giunti a Favara, sono riusciti ad entrare dentro l'abitazione, aprendo la porta ai soccorritori del 118, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra. E lo hanno fanno, senza alcuna remora, per velocizzare l'intervento dei sanitari. Nessuno sapeva del resto quali fossero le reali condizioni delle due donne.

Gli operatori del 118 hanno soccorso la sessantenne che aveva avuto l'incidente domestico e l'hanno trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio. La favarese pare che abbia riportato una frattura.