Scoppia un incendio all'interno di un magazzino, evacuata la famiglia che vive nello stabile

Scoppia un incendio all'interno di un magazzino di viale Stati Uniti a Favara dove, all'interno, era custodita un'autovettura. Momenti di apprensione e preoccupazione si stanno vivendo in tutta la zona. Sul posto, acquisito l'Sos, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, per primissima cosa, hanno fatto allontanare la famiglia che vive nello stabile e, adesso, stanno cercando - idranti alla mano - di tamponare le fiamme.

Non ci sono certezze categoriche sulle cause del rogo, né potrebbe essere altrimenti visto che l'intervento dei pompieri è in corso da pochi minuti, ma la scintilla iniziale potrebbe essere divampata dall'autovettura che era nel magazzino. L'immobile, del resto, era stato ristrutturato da poco tempo.