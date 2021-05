Scoppia l'incendio in casa ed esplode la bombola del gas: ustionato pensionato di 83 anni

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile l'abitazione e l'hanno interdetta. L'anziano è stato trasferito in ospedale

Scoppia un incendio all'interno di un'abitazione di via Soldato Costanza a Favara ed esplode anche la bombola del gas. Il proprietario della residenza, un pensionato di 83 anni, è rimasto ferito.

Stamani, i carabinieri della tenenza di Favara e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti, appunto, in via Soldato Costanza dove, a causa di un incidente domestico, era divampato un incendio dal fornello del gas. Fiamme che hanno determinato anche la deflagrazione della bombola. I danni nell'abitazione sono stati veramente ingenti, alcune pareti risulterebbero essere cadute.

L'anziano proprietario, soccorso da un'autoambulanza del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici gli hanno diagnosticato ustioni di secondo grado. Non è escluso, al momento, il trasferimento dell'uomo in una struttura sanitaria meglio attrezzata visto che, ad Agrigento, non esiste il centro "Grandi ustioni".

L'abitazione è stata dichiarata inagibile ed interdetta dai vigili del fuoco.