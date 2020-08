Incendiato "El Peskador": era il simbolo di solidarietà, accoglienza e integrazione fra i popoli del mondo

Avrebbe dovuto essere il simbolo dell'accoglienza e della fraternità. In realtà, di recente, s'era trasformato nell'esempio concreto dell'incuria e dell'abbandono. Perché di quel peschereccio libico - il "Peskador" - ottenuto in affidamento dalla Procura della Repubblica dai frati minori di Favara nessuno sembrava occuparsi più. Stanotte, è stato incendiato. E non ci sono dubbi sulla natura dolosa delle fiamme. E' accaduto tutto in piazzale Belvedere, sulla collina di San Francesco, a Favara. Erano le 2,45 circa a quando alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco risuonava l'Sos e subito i pompieri si precipitavano. Ma non c'è stato molto da fare per quella "carretta del mare": un'imbarcazione utilizzata dai migranti per arrivare fino alla costa agrigentina. I pompieri sono rimasti al lavoro fino alle 4,50.

Delle indagini - ma non ci sono dubbi sulla natura dolosa - si stanno occupando i carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Non dovrebbe essere stato un raid vandalico e meno che mai - ma spetterà all'inchiesta mettere dei punti fermi - un gesto di intolleranza verso i migranti e verso il fenomeno dell'immigrazione. Il gesto ha però danneggiato un “monumento pubblico a carattere umanitario che simboleggia la solidarietà, l’accoglienza e l’integrazione fra gli uomini e i popoli del mondo”. Perché così aveva scritto e sottoscritto - era il giugno del 2016 - il sindaco Rosario Manganella quando Favara "adottava" la "carretta".

Il rogo potrebbe essere stato appiccato - ma le indagini sono, appunto, appena all'inizio - da una persona con problemi psicologici.

Il sindaco: "Speriamo non sia un gesto razzista"

"Abbiamo appreso, stamani, la triste notizia del gesto vile che ha colpito la nostra comunità. Intorno alle 3, tra la notte di venerdì e sabato, nel piazzale Belvedere di San Francesco, è stata bruciata la barca El Pescador simbolo dell'accoglienza e dell'immigrazione. Nell'auspicio che sia solamente un mero atto vandalico e non un gesto razzista" - ha scritto, sui social, il sindaco di Favara Anna Alba - .