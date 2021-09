Imbrattate e sfregiate con scritte offensive le tabelle segnaletiche dei carabinieri

Che si tratti di un raid vandalico o di un'intimidazione mirata alla tenenza dell'Arma di Favara non è possibile stabilirlo

Due tabelle con l'indirizzo e il numero di telefono dei carabinieri di Favara sono state imbrattate, una nei pressi del viadotto Petrusa e l'altra a poche centinaia di metri dalle strade a servizio della statale 640. Nella prima, con uno spray azzurro, è stato realizzato un lungo serpentone che rende illeggibile l'indicazione. Nell'altra invece, lasciando ben visibile l'indicazione carabinieri, sotto è stato scritto "merda". Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Che si tratti di un raid vandalico o di un'intimidazione mirata alla tenenza dell'Arma di Favara non è possibile stabilirlo. Certo è però che - come riporta il quotidiano catanese - le insegne stradali dei dintorni non siano state imbrattate.