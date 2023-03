Hashish gettato per strada, patenti ritirate e slot-machine nel "mirino" della Guardia di finanza: maxi controllo a Favara

Più dosi di hashish sono state trovate per terra, abbandonate. Scontato che chi le aveva in tasca se ne sia immediatamente sbarazzato alla vista delle divise della Guardia di finanza. Soltanto un giovane è stato trovato in possesso della "roba" ed è stato, per questo, segnalato alla Prefettura di Agrigento.

A realizzare un maxi controllo del territorio a Favara, nella serata di venerdì, sono state quattro pattuglie delle Fiamme Gialle e l'unità cinofila della compagnia di Agrigento. Un "rastrellamento" che è andato avanti dalle ore 20 circa fino all'una.

Diversi i posti di blocco che hanno anche consentito di ritirate diverse patenti di guida. Ma sono stati fatti dei controlli mirati anche ai bar e ai luoghi di ritrovo. I finanzieri si sono concentrati, in particolar modo, sulle slot-machine. A quanto pare, ci sono alcune situazioni ancora al vaglio, ma per la maggior parte non sono state riscontrate irregolarità.