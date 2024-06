Gestione illecita di rifiuti: sequestrati i cassoni vicino alla piscina di Favara

I cassoni scarrabili sono stati posti sotto sequestro. Appare scontato che si andrà verso la formalizzazione delle denunce, almeno un paio, per gestione l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti. È durato ore e ore, ed è ancora in corso con la catalogalizzazione dei rifiuti, il sopralluogo dei carabinieri del centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento in contrada Pioppo, a pochi passi dalla piscina comunale di Favara.

I militari dell'Arma - erano presenti anche quelli della tenenza cittadina di Favara - avevano ricevuto una segnalazione per smistamento non autorizzato di rifiuti solidi urbani. Subito, naturalmente, è scattato il sopralluogo su quella che è un'area comunale. E sarebbe stato accertato appunto che vi sarebbe stato uno smistamento non autorizzato.

Per valutare se vi sia stato o meno inquinamento è stato richiesto l'intervento e supporto da parte dell'Arpa che si sta appunto occupando di rilievi e campionamenti. I carabinieri del centro Anticrimine Natura, che sono coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, in questi minuti, starebbero accertando anche le posizioni dei funzionari comunali che hanno a che fare con l'igiene urbana.

Ieri, nei pressi della piscina comunale di contrada Pioppo, c'è stato un rogo di sterpaglie e sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Non è escluso - ma manca ogni tipo di conferma - che la segnalazione in merito ai rifiuti non smistati possa essere arrivata proprio dai pompieri.

