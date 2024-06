"Gestione illecita e deposito non autorizzato di rifiuti", due indagati dopo il sequestro dell'area

Gestione illecita e deposito non autorizzato di rifiuti. Due gli indagati - un 46enne: addetto dell'impresa di smaltimento e un sessantenne funzionario del Comune di Favara - dopo i controlli e il sequestro dell'ex centro polifunzionale di contrada Pioppo a Favara.

Lo scorso mercoledì, i carabinieri del centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento e i colleghi della tenenza di Favara hanno messo a segno un sopralluogo, a pochi passi dalla piscina comunale. L'intera area - di oltre 30mila metri quadrati - è stata posta sotto sequestro per "accertamenti urgenti". L'obiettivo degli investigatori: conservare lo stato dei luoghi.

I militari dell'Arma sono entrati in azione dopo aver ricevuto più segnalazioni per smistamento non autorizzato di rifiuti solidi urbani. Subito appunto è stato fatto sopralluogo su quella che è un'area comunale e sarebbe stato accertato che vi sarebbe stato uno smistamento non autorizzato di rifiuti. Per prima cosa, i cassoni scarrabili sono stati posti sotto sequestro. Poi l'intera area è stata sigillata. Acquisiti, come già annunciato da AgrigentoNotizie, i documenti sono stati identificati coloro che avrebbero avuto a che fare con l'area che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento.

Oltre all'intera area di circa 30mila metri quadrati sono stati sequestrati anche tre autocompattatori.

