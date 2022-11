Portati via pc, monitor e anche carta igienica e detersivi: "ripulita" una scuola

Sono entrati da una porta non chiusa a chiave o da una finestra e hanno portato via quello che sono riusciti ad afferrare.

"Colpo" nella notte a Favara a danno dell'Istituto "Bersagliere Urso", dove ignoti - senza lasciare dietro di sè alcun segno di effrazione - hanno trafugato dall'istituto apparecchiatura elettronica e persino carta igienica e detersivi.

A fare l'amara scoperta sono stati questa mattina la dirigente scolastica Rosetta Morreale e i dipendenti, che hanno impedito l'accesso agli studenti fino all'arrivo dei carabinieri, che adesso stanno conducendo le indagini.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero portato via un pc, un monitor e soprattutto un grande touchscreen appena acquistato da 45 pollici (valore circa 2mila euro) utilizzato come lavagna multimediale che è tuttavia inutilizzabile senza il suo codice.

La vicenda è stata commentata anche dal sindaco di Favara Antonio Palumbo.

"Faccio mie le parole di grande amarezza pronunciate questa mattina della dirigente Rosetta Morreale quando ha scoperto che ignoti nella notte hanno rubato attrezzature elettroniche e persino carta igienica e detersivi alla scuola 'Bersagliere Urso': chiunque sia stato, ha rubato a casa propria. Quando privi i figli di una comunità di strumenti per la loro istruzione e formazione, è come se stessi togliendo qualcosa anche a te stesso. E’ questo l’ennesimo furto consumatosi ai danni di un istituto scolastico in città in pochi mesi. E’ un fatto disgustoso, intollerabile, che lascia l’amaro in bocca. Agli autori dico solo: vergognatevi. Anzi, di più: pentitevi. Consegnatevi alle forze dell’ordine e restituite quanto avete rubato ai nostri figli. Nessuna forma di bisogno, se per bisogno avete rubato, giustifica quanto avete fatto".