Negozio in allestimento viene "inaugurato" dai ladri: monta l'indignazione e la preoccupazione

L'attività commerciale, in via Kennedy a Favara, non era stata neanche inaugurata. Il negozio, per la vendita di prodotti per la bellezza, risultava essere ancora in fase di allestimento. A "ripulire" le forniture, già giunte a destinazione, ci hanno però pensato i ladri che, ieri sera, hanno messo a segno un furto con scasso.

Fatta la scoperta, la favarese - che non ha avuto neanche il piacere, appunto, di inaugurare l'attività commerciale e già si trova a confrontarsi con la criminalità - ha chiamato i carabinieri. Sopralluogo di rito, quindi, da parte dei militari dell'Arma della tenenza cittadina, raccolta della denuncia di furto aggravato a carico di ignoti e indagini. Inevitabile - per quanti vivono o lavorano nei pressi della via Kennedy - l'interrogativo: ma cosa pensavano di trovare, se non le forniture, in un negozio non ancora aperto e funzionante?". Monta, di fatto, l'indignazione e la preoccupazione.

Il danno, all'esercente commerciale, è stato comunque provocato. Ed è stato - anche se ancora non quantificato - importante.

Spetterà adesso, laddove possibile, ai carabinieri dare delle risposte. E non soltanto all'esercente commerciale, ma anche a tutta Favara. In via Kennedy - zona centrale e di passaggio della città - ci sono diverse attività commerciali e due banche. Gli impianti di videosorveglianza non dovrebbero, qualora funzionanti, mancare.