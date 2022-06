Ladri "professionisti" in azione in pieno giorno e in un palazzo del centro: in 6 minuti arraffati soldi e oro

In pieno giorno, in pieno centro e in un palazzo sempre super trafficato. Delinquenti professionisti quelli che sono entrati in azione ieri, alle ore 10,23, al quarto piano di via Aldo Moro a Favara. Approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa – appare scontato che la giovane coppia possa essere stata tenuta d’occhio per verificare se e quando si allontanava dall’abitazione – i delinquenti, almeno in due, hanno forzato il portoncino d’ingresso dell’appartamento e hanno iniziato a rovistare fra armadi e cassetti.

S’è però innescato l’allarme che ha allertato il padrone di casa sul cellulare. Un giovane professionista che nell’arco di 6 minuti, da quando ha ricevuto l’allert, è riuscito a rientrare a casa.

I militari dell’Arma della tenenza di Favara sono giunti in maniera fulminea e dopo aver forzato il portone di ingresso (il cilindretto del portone, precedentemente manomesso dai ladri, non consentiva più la riapertura con la chiave), hanno fatto, armi in pugno, irruzione.

All’interno purtroppo non c’era più nessuno: i delinquenti erano infatti già riusciti a dileguarsi. I carabinieri hanno controllato l’intero palazzo e tutta l’area circostante – dove nei giorni scorsi era stato messo a segno un altro furto in abitazione -, ma dei criminali nessuna traccia. Dall’appartamento, i delinquenti hanno portato via 500 euro in contanti e diversi monili in oro.

I militari hanno verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. L'unica telecamera scovata, a presidio di un esercizio commerciale della zona, era però puntata sull'ingresso del negozio. Non aveva quindi grandi margini di ripresa.