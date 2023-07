Il furto di caramelle e cioccolati alla Lidl, il proprietario li "perdona": tolta querela e proscioglimento

Il legale rappresentante della Lidl di Favara ritira la denuncia e per i tre presunti ladri, arrestati lo scorso 4 giugno con l'accusa di avere rubato caramelle e cioccolati nel punto vendita di via Capitano Fallea, scatta il proscioglimento.

I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dei cassieri, avevano arrestato Mario Bellavia, 32 anni, la moglie Angela Pisciotto, 28 anni e la loro amica Patrizia Maccarrone, 52 anni, con l'accusa di furto pluriaggravato dall'avere agito in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede.

I tre favaresi, secondo la ricostruzione dell'episodio, avrebbero fatto finto di fare la spesa nel supermercato di via Capitano Callea per rubare caramelle e cioccolati del valore complessivo di poco superiore ai 50 euro. I dipendenti dell'attività hanno avuto il sospetto che nascondessero della merce e hanno chiamato i carabinieri che, in pochi minuti, sono riusciti a bloccarli e, da un controllo della borsa, è emersa la presenza del doppio fondo dove era nascosta la refurtiva.

Il giudice Fulvia Veneziano, al termine dell'udienza di convalida, ha applicato per tutti l'obbligo di firma per tre volte alla settimana.

L'episodio è, comunque, costato molto caro a Pisciotto che si è visto revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali, con cui gli era stato concesso di scontare una precedente condanna a 7 mesi, con la conseguenza che ha trascorso un mese in carcere e resterà in detenzione domiciliare fino a metà settembre. L'episodio del furto, tuttavia, non avrà conseguenze. L'udienza è stata aggiornata al 20 luglio per consentire ai tre imputati, difesi dall'avvocato Salvatore Cusumano, di formalizzare l'accettazione al ritiro della querela, che farà estinguere il processo.