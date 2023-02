Mise a segno furto fra Cammarata e San Giovanni Gemini: arrestata 49enne

Mise a segno, fra Cammarata e San Giovanni Gemini, un furto aggravato in concorso. Era il 27 marzo del 2018. Adesso, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo, è stata arrestata. Dovrà scontare la pena di sei mesi e 20 giorni di reclusione. E dovrà anche pagare – essendo stata, appunto, riconosciuta responsabile dell’ipotesi di reato – una multa di 200 euro. Il provvedimento, nei giorni scorsi, è stato eseguito dai carabinieri della tenenza di Favara a carico di G. V., disoccupata, quarantanovenne, residente a Favara. A dare corso all’ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare della donna sono stati, dopo aver appunto ricevuto il provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo, i militari dell’Arma che hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno accompagnata al suo domicilio dove, adesso, dovrà espiare la pena.

Scontato che anche la quarantanovenne, quotidianamente e sistematicamente, verrà sottoposta a tutti i controlli per verificare che, effettivamente, rispetti, si attenga, allo stato di detenzione domiciliare, ossia che non esca di casa e che non incontri nessuno se non gli eventuali conviventi. Controlli di rito insomma, da parte dei carabinieri, che vengono fatti a tutti coloro, tanto a Favara quanto nel resto delle altre realtà, che sono sottoposti a detenzione domiciliare, per espiare una pena, o a misura cautelare. Nel caso specifico, quasi cinque anni dopo il furto aggravato in concorso commesso fra Cammarata e San Giovanni Gemini, a carico della favarese quarantanovenne è arrivato il pronunciamento, e dunque appunto l’arresto per espiare la pena, che l’ha riconosciuta responsabile.