Forza l'infisso, si intrufola e ruba i soldi lasciati nella cassa dell'Ard Discount

Ha forzato la rete metallica della finestra lato celle frigorifere. Ha divelto l'infisso e, intrufolandosi nell'Ard Discount, ha rubato i soldi che vi erano in cassa: circa 200 euro. E' accaduto poco prima dell'alba, fra le 4,30 e le 5, in piazza Commendatore Angelo Giglia a Favara.

Erano le 5,15 quando il nucleo Operativo e Radiomobile, recandosi sul posto, ha accertato il furto messo a segno da un unico delinquente. E sul fatto che ad agire sia stato un solo malvivente non vi sarebbero dubbi per i carabinieri che hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di cui il supermercato è dotato. Filmati che hanno, appunto, anche consentito di ricostruire, con precisione, come il ladro si sia intrufolato nell'esercizio commerciale.

Il danno provocato all'Ard Discount è coperto da assicurazione. Adesso spetterà ai carabinieri della tenenza di Favara occuparsi delle indagini per provare ad identificare il balordo che ha portato via i soldi, circa 200 euro appunto, e creato danni allo stabile che ospita il supermercato.