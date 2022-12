Ammassano i rifiuti e appiccano l'incendio nella casa disabitata: è il decimo episodio dell'anno

Scene già viste. In via Reale, nel centro storico di Favara, qualcuno s’è intrufolato in una vecchia, ed abbandonata, abitazione, ha ammassato rifiuti e quant’altro vi ha trovato all’interno, ed ha appiccato il fuoco. Ad accorrere, per evitare ogni rischio e avere la meglio sulle fiamme, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Scene già viste appunto perché nel corso di quest’anno si sono registrate, grosso modo, una decina di volte. E lo scorso settembre venne anche incendiata la Fiat Panda, di proprietà di una donna, che era stata lasciata posteggiata sul ciglio di via Reale. E prima ancora la Fiat Punto di un bracciante agricolo cinquantaquattrenne.

A bruciare, questa volta, è stata appunto un’abitazione. Una casa, per fortuna, disabitata che risultava essere, come molte altre, ricolma di rifiuti. Una storia che, di fatto, sembra ripetersi. Ed è quasi scontato che ad agire possano essere sempre le stesse persone.

Incendi appiccati sempre con dolo da qualcuno che verosimilmente cerca di far pulizia dei cumuli di spazzatura accatastati all’interno degli immobili o incendi causati da giovani, ma neanche tanto, tossicodipendenti che, stando alle voci favaresi, frequenterebbero, per consumare lo stupefacente, proprio quelle case abbandonate a se stesse. E così potrebbe essere accaduto anche in quest’ultima, in ordine di tempo, occasione.

I pompieri, intervenendo, per primissima cosa, si sono naturalmente sincerati sull’eventuale, ipotetica, presenza di persone. Solo dopo aver verificato che l’immobile era deserto, e che dunque nessuno era rimasto intossicato o ustionato, sono iniziate le operazioni di spegnimento.