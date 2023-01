Materasso prende fuoco in una casa: i pompieri evitano il peggio

Fiamme in un'abitazione in via Umberto, a Favara: un materasso ha preso fuoco all'interno dell'appartamento di due extracomunitari e l'incendio ha rischiato di estendersi e provocare danni peggiori.

Ad evitare il peggio è stato l'intervento dei pompieri che hanno spento subito il fuoco. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri e la polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.