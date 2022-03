Il pullman "Favara for Ukraine" è alla frontiera: controlli sull'identità dei 53 profughi, la più anziana ha 87 anni

Ha 87 anni la persona piu anziana presente sull'autobus della missione umanitaria "Favara for Ukraine", voluta dalla sedicenne Carla Bartoli che studia a Parigi in un istituto internazionale e da grande vuole intraprendere la carriera diplomatica. La pensionata Katya, assieme alla figlia, alla nipote e al pronipote, è scappata da Ternopil.

E' stanca l'anziana, ma sorridente perche, dopo settimane di terrore, è tornata ad intravedere speranza per se stessa e per i componenti della propria famiglia.

Il pullman si trova al momento ad Ugovizza, in Friuli, dove polizia e carabinieri stanno controllando tutti i documenti dei 53 profughi ucraini che raggiungeranno la Sicilia.

L'87enne e la sua famiglia verranno trasferiti, dopo l'arrivo a Favara, a Riesi dove li aspettano alcuni congiunti che vivono da tempo nel Nisseno.