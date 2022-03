"Favara for Ukraine": sul pullman anche bambini che stanno male e un 14enne operato al cervello per un tumore

C'è anche un bambino di 14 anni che era stato operato al cervello per un tumore fra i 53 profughi che, con il pullman della missione umanitaria "Favara for Ukraine", arrivera' in Sicilia. Uriy, che sembra molto piu piccolo dell'età che ha, è salito sul bus a Lublino, assieme alla mamma e alla sorella, tutti scappati da Irpen, vicino Kiev. L'adolescente avrà bisogno di cure specialistiche e Florinda Saieva, gia da stanotte, è in contatto con dei conoscenti medici che indirizzeranno il bimbo verso una struttura ospedaliera adeguata. Il ragazzo, al momento, è sotto cura farmacologica.



Florinda, mamma di Carla Bartoli, la sedicenne che ha organizzato la raccolta fondi per noleggiare l'autobus e portare in salvo mamme e bambini scappati dalla guerra, è in costante contatto anche con un pediatra perche, a bordo del bus, ci sono pure due piccoli di 8 e 6 anni con la febbre alta.Diciotto complessivamente i minori, tutti accompagnati, che si trovano sul mezzo di salvezza: bambini ed adolescenti che stanno in rigoroso silenzio e che hanno iniziato a sorridere soltanto stamattina quando "mamma Flo'" ha distribuito loro, ma anche alle mamme, cornetti, biscotti e succhi di frutta.